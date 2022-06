De ondernemers op bedrijventerrein Nieuwgraaf in Duiven verwachten veel van de nieuwe verkeersplannen

Eindelijk geen opstoppingen meer op bedrijventerrein Nieuwgraaf in Duiven. Tenminste: dat is de opzet van een aantal aanpassingen van de wegen in het gebied. Het werk begint op 13 juni en duurt vijf weken.

Het is een van de grootste publiekstrekkers van Midden-Gelderland. Dé bestemming voor een vrije zaterdag of zondag. Met de verkeersdrukte die daarbij hoort en dat is jammer. Want je komt niet naar Ikea, Hornbach, Makro, Intratuin, MediaMarkt of Kwantum om in de file te staan.

Volledig scherm De aanpassingen aan de wegen op en rondom het Makroterrein. © Rik Bors We hebben het over het bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf bij Duiven. Het aantal warenhuizen dat aantrekkelijk is voor een groot publiek is de laatste jaren alleen maar groter geworden. Denk aan woonwarenhuis Loods 5, dat er staat sinds 2019 en aan bouwmarkt Hornbach, dat in 2020 is geopend.



Geen wonder dat de straat Nieuwgraaf, rondom het parkeerterrein van de Makro, vaak boordevol staat. Rijd je het terrein op vanaf de Rivierweg (of je rijdt naar de Rivierweg), dan kom je er overheen. De opstoppingen worden veroorzaakt door de vele uitritten van bedrijven die op de Nieuwgraaf uitkomen. Ofwel sta je als automobilist op zo’n uitrit tijden te wachten voor je op de weg wordt gelaten. Ofwel word je wel op de weg gelaten, maar verhinder je daarbij al ritsend de doorstroming van het doorgaande verkeer.

Vandaar dat de gemeente Duiven in samenwerking met de bedrijven een drietal aanpassingen is overeengekomen. Het gaat om de volgende ingrepen:

1. Een van de twee uitritten van de parkeergarage van Ikea wordt verplaatst. Het gaat om de uitrit die naast Beter Bed en de Beddenreus uitkomt in de hoek van de straat Nieuwgraaf. Daar zijn vaak opstoppingen. De uit de garage komende auto’s staan ook in de weg voor het verkeer dat naar warenhuis Loods 5 wil. De uitrit wordt enkele tientallen meters naar links verplaatst, in de richting van de rotonde voor Ikea. Zo wordt de drukke hoek ontlast. Aan de andere uitrit van de parkeergarage (die op de rotonde zelf uitkomt) verandert niets.

2. Een van de twee afritten van het parkeerterrein van de Makro krijgt een andere vormgeving. Het gaat om de afrit bij de benzinepomp. Deze komt nu haaks uit op de straat Nieuwgraaf. Verkeer komt daardoor niet gemakkelijk weg. De uitrit wordt schuin aangelegd. Dan kan het uitrijdende verkeer gemakkelijker met de stroom mee van het verkeer op de Nieuwgraaf.

3. Automobilisten die naast de MediaMarkt uit de Cartograaf komen, krijgen op de Nieuwgraaf een eigen rijbaan. Zo hinderen zij het doorgaande verkeer niet meer. De bestaande twee rijbanen worden voor de nieuwe, derde rijbaan een stukje omgelegd.

Bij de grote zaken aan de Nieuwgraaf heersen grote verwachtingen van de nieuwe verkeerssituatie. Bedrijfsleider Maurice Lammeretz van Ikea is blij dat hij van het begin af aan bij het project betrokken is. ,,We hebben goed met elkaar kunnen overleggen.” Hij gelooft er heilig in dat de verkeerssituatie bij de uitrit van zijn parkeergarage een stuk beter zal worden. ,,De gemeente heeft dit goed aangepakt.”

Bedrijfsleider Harry Yntema van de Makro woont zelf in Duiven. Hij kent de verkeerssituatie als geen ander. ,,Ik heb hier 2,5 jaar over mee mogen praten. De oplossingen die nu worden uitgevoerd zullen de problemen niet voor 100 procent oplossen, maar zeker voor een aanzienlijk deel.”

Ook bedrijfsleider Maarten Leuverink van de MediaMarkt is blij, laat hij weten via de woordvoerder van het bedrijf. ,,Bedrijventerrein Nieuwgraaf is ten behoeve van de automobilist aangelegd naast de snelweg. Dan is het geen reclame als het verkeer op het terrein zelf vaststaat. Gelukkig wordt daar nu iets aan gedaan.’’