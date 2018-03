De otter is eindelijk weer terug in ons gebied

DOESBURG - De otter is terug in Doesburg. Het is waarschijnlijk een vrouwtje. Waar het dier vandaan komt, is onbekend. Wageningen Environmental Research (Alterra), een Wagenings kenniscentrum, doet daar onderzoek naar.

In Nederland is de otter zeldzaam. In 1989 verdween het dier uit ons land door milieuverontreiniging, verkeer en visfuiken.

In 2002 werden otters uitgezet in de Wieden en Weerribben in Overijssel. In 2011 werd een otter gezien bij Zutphen. Ook in Doesburg kwamen weer otters voor, maar die verdwenen weer. ,,Weer uitgestorven", zegt otteronderzoeker Freek Niewold. ,,Maar vorig jaar werden weer spraints, uitwerpselen van de otter, gevonden.

Nachtcamera's

Volledig scherm © Getty Images/iStockphoto Niewold heeft de otter nu ook op camera vastgelegd. ,,We hebben bij Doesburg permanent nachtcamera's opgesteld. Al jaren. De otter leeft immers 's nachts." Het dier laat zich overdag niet zien, otters behoren tot de schuwste dieren in Nederland.



,,Het vermoeden is dat deze otter tijdens het hoge water van deze winter richting Doetinchem is getrokken. Tijdens de laatste vorstperiode zat ze in de Linies in Doesburg, nu in de Zwarte Schaar bij de Fraterwaard. Vrouwtjes zitten meestal in kleinere waters. Ze leven alleen en leggen afstanden van zo'n 7 tot 8 kilometer af."

Otterpoep

Volledig scherm © Getty Images/iStockphoto Mannetjes leggen grotere afstanden af, tot zo'n 20 à 25 kilometer. Hun territorium is groter. Dat bakenen ze af met hun uitwerpselen, spraints. Natuurfotograaf Jamie Lebbink helpt mee met het verzamelen daarvan. Hij vond otterpoep bij de Zwarte Schaar in Doesburg. ,,Dat wordt verzameld zodat er DNA-onderzoek gedaan kan worden. Hoe vaker ik de natuur bij de IJssel in Doesburg in trek, hoe meer uitwerpselen ik vind."



Alterra onderzoekt nu die spraints. ,,De resultaten zijn er pas over een half jaar", zegt Niewold. ,,Dat vinden wij veldonderzoekers wel eens lastig, want we zouden graag willen weten waar deze otter vandaan komt. Jonge otters kunnen 150 tot 250 kilometer weg trekken. Ze kan van ver komen."



Mogelijk komt de otter uit de Ooijpolder bij Nijmegen waar twee van deze dieren leven. ,,Er zitten er ook een of twee bij de Voorster Klei, vlak bij Zutphen. En noordelijker langs de IJssel zijn sporen bij Olst en Wijhe gevonden, vlak bij Zwolle."

Verkeersslachtoffer

Volgens Niewold worden otters vaak pas ontdekt als ze slachtoffer van het verkeer zijn. ,,Otters lopen over land. Dat maakt ze kwetsbaar. We proberen wel tunnels onder wegen te krijgen, maar dan trekken de dieren weer verder. Verkeersongevallen zijn niet te voorkomen."