De Speedo aan en gaan! Hier kun je op nieuwjaarsdag samen het water induiken

DIDAM/ GIESBEEK - Weer of geen weer, de zwembroeken en bikini’s kunnen uit de kast gehaald worden nu de nieuwjaarsduiken voor de deur staan en corona niet langer spelbreker is.

Hij heeft even geduld moeten hebben, maar Harry Peters staat met ‘zijn’ nieuwjaarsduik bij de Nevelhorst in Didam eindelijk aan de vooravond van de 23ste editie.



,,De laatste twee jaren doken we wél met een klein groepje fanatiekelingen, onder wie de prins van de lokale carnavalsvereniging”, zegt Peters. ,,Maar nu kunnen en mogen we écht weer. Het was even zoeken voor ons. Waar moeten we allemaal rekening mee houden, wat moeten we regelen? Maar nu loopt het en kriebelt het enorm.”

Unox zoekt contact met Didam

Nieuw bij de duik in Didam is de samenwerking met Unox. Peters werd daarvoor benaderd door het alom bekende merk. ,,Of wij wilden aansluiten bij de nieuwjaarsduiken van Unox. Daarom hebben we dit keer niet alleen glühwein, chocolademelk en oliebollen, maar ook soepen en worst. En mutsen!”, zegt hij.

Ook in Giesbeek (Rhederlaag) en Braamt (Stroombroek) staan nieuwjaarsduiken gepland. Peters heeft geen enkel probleem met deze ‘concurrentie'. ,,Nee, joh. Totaal niet. Wij zitten de laatste edities altijd rond de tweehonderd deelnemers. Vroeger hebben we er weleens meer gehad, maar het huidige aantal is prima. En in Giesbeek en Braamt zwemmen ze voor het goede doel. Daar kun je niet op tegen zijn.”

Niet voor koukleumen

De nieuwjaarsduik bij de Giese Kop in Giesbeek staat in het teken van Pink Ribbon, een onderdeel van KWF Kankerbestrijding dat specifiek geld inzamelt voor projecten en onderzoek om borstkanker te voorkomen en om de ziekte beter te kunnen behandelen. Deelnemers en bezoekers van de duik wordt een bijdrage gevraagd, door een QR-code te scannen.

Het evenement in Giesbeek is gratis en begint op 1 januari om 14.00 uur met een warming-up. Een uur later plonzen de deelnemers het ongetwijfeld ijskoude water in. Als beloning kunnen zij bij de foodtruck warme dranken en hapjes krijgen.

Duiken in Unox-stijl

Bij een andere grote recreatieplas, Stroombroek bij het Montferlandse Braamt, wordt op nieuwjaarsdag het startsein gegeven van Swim to Fight Cancer Achterhoek. In Unox-stijl nemen de diehards een duik in het water. Deelname is gratis en vanaf 10 jaar. Na afloop staat er wat warms klaar.

De eerste nieuwjaarsduik was in 2020. ,,Dat was een geweldig succes met zo’n 130 deelnemers”, zegt projectleider Margot Verhagen. ,,We willen van de Swim Nieuwjaarsduik een traditie maken en aandacht blijven vragen voor het belang van kankeronderzoek en preventie. Ook laten we zien dat we betrokkenheid tonen aan degenen die ziek zijn of zijn geweest.”

De zwemtocht Swim to Fight Cancer Achterhoek is 10 september. Vanaf medio december kun je je al inschrijven voor deze zwemtocht. Bij de editie van vorig jaar werd een recordbedrag van 319.583 euro aan donaties opgehaald voor kankeronderzoek en preventie.

Waar verder?

Of er in zwemplas De Breuly bij Oud-Zevenaar ook naar traditie wordt gezwommen, is nog niet duidelijk. ,,Ik heb er nog niets van gehoord”, moet Roel Brocx van stichting Vrienden van de Breuly bekennen.

Jaren geleden, nog voor het coronatijdperk, sneuvelde de nieuwjaarsduik in Westervoort al.

