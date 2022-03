De vergeten slag bij Westervoort heeft nu zijn eigen documentaire

Felle brand legt schuur in Lengel in de as

LENGEL - De brandweer is zaterdagavond met vliegende haast naar in Lengel gereden omdat daar een grote schuur in lichterlaaie stond. Rond 20.30 uur kwam de melding binnen. Inmiddels is om 21.20 uur het sein brand meester gegeven. Dat betekent dat de brandweer het vuur onder controle heeft.

27 maart