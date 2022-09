De vogel is eraf in Angerlo en de spelletjes zijn gespeeld

Montfer­land schudt Peter de Baat de hand

DIDAM - Peter de Baat is al meer dan een jaar geen burgemeester meer van Montferland, maar dinsdagavond stond hij nog één keer in de schijnwerpers op het gemeentehuis in Didam. Inwoners en medewerkers van de gemeente namen definitief afscheid van De Baat, die in januari 2017 burgemeester werd van Montferland.

31 augustus