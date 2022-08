De zon pijnigt de wereld, maar bij de Intratuin in Duiven wordt de kerstshow al opgebouwd

met videoDUIVEN - Buiten vallen de mussen van de hitte van het dak. Maar bij Intratuin in Duiven is de inrichting van de kerstshow al weer begonnen.

Het is een vervreemdende ervaring. In je korte broek en T-shirt sjok je over de kokend hete parkeerplaats de winkel van Intratuin binnen. Je zoekt een barbecue of tuinstoel, maar plots sta je oog in oog met een kerstboom. Niet een boom die van vorig jaar is vergeten, maar een vers versierde en niet zo’n beetje ook.



Iets verderop hangen winkelrekken vol kerstballen, kleine kerstmannetjes, bizarre kerstfrutsels en andere figuurtjes. Toppunt van knusheid: romantisch besneeuwde huisjes om bij weg te dromen in een gezellige kerstwereld. Medewerkers van het bedrijf zijn druk bezig de zaak zo mooi mogelijk in te richten.

Bussen vol bejaardenhuizen komen kijken bij de show

Intratuin is ruim op tijd begonnen met de voorbereidingen voor de kerstshow. Dat moet ook wel, vertelt bedrijfsleider Gerard Niesink. ,,De bovenverdieping gaat tijdelijk dicht en dan hebben we zeven weken, want we willen met de herfstvakantie open gaan.”



Als straks de bezoekers in dikke jas voor de deur staan, moet hier een droomwereld wachten. ,,Dan hebben we tweeëneenhalve maand tijd voor de verkoop. Anders is zo’n grote show niet rendabel.”

De kerstopstelling van het Duivense Intratuin trekt al dertig jaar de aandacht. Hele bejaardenhuizen komen hier in de bus naar toe om de 17.000 vierkante meter grote show te bekijken. Blijft corona weg, dan kan het wel eens gebeuren dat een miljoen mensen hier komen kijken én kopen.



Vorig jaar kwamen de bezoekers terecht in de sfeer van een hotel, het jaar ervoor was het interieur gedecoreerd met kleurig snoepgoed. ,,Dit jaar gaan de bezoekers in de sfeer van Harry Potter en Ciske de Rat de roltrap op”, zegt Niesink. ,,Een beetje groezelig. Maar als ze dan boven komen, dan is daar ineens die vrolijke wereld van flonkering en knusheid.”

De treintjes komen over een paar weken

Intratuin maakt het ontwerp voor de kerstshow zelf. Want: ,,Wie zou dat na dertig jaar beter kunnen dan wij?”, zegt Niesink. Aan de klus werken zestig tot zeventig mensen mee, deels eigen medewerkers, deels tijdelijke krachten.

Ook de mannen van de Modelbouwvereniging Arnhem zijn binnenkort weer van de partij. Zij zorgen ervoor dat er in de Anton Pieckachtige kerstlandschapjes ook daadwerkelijk treintjes rijden.



Wat nu te zien is, is alleen nog maar het begin. De eerste bomen, de eerste ballen. Het bizarre is op dit moment vooral het contrast met de hitte buiten. ,,Wij zijn dat wel gewend”, zegt Niesink. ,,Wij beginnen in februari al met het ontwerp voor volgend jaar. Bij ons is het altijd een beetje kerst.”