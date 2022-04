Deze 31 Liemerianen ontvangen een koninklijke onderscheiding

Zevenaar (10)

Tien inwoners van Zevenaar mogen zich voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Fred Burgers (74) kreeg een lintje vanwege zijn inzet voor ‘zijn’ Babberich. Hij was vrijwilliger bij de harmonie, de KBO en Kulturhus De Borg. Ook is hij bestuurslid bij sv Babberich. Wim Goris (65) uit Pannerden is één van de oprichters van politiehondenvereniging Babberich-Elten. Ook is hij actief bij Schuttersgilde St. Jan en was hij voorzitter van de Judovereniging Babberich.

Joke Koenen (73) uit Zevenaar heeft een lange lijst van activiteiten, waar ze zich mee bezig heeft gehouden. Een greep: Stichting Handen voor Handen, buurtvereniging Schrijvershoek, Dorps waar pit in zit in Pannerden, ZevenAardig. Wim Tieben (73) is al meer dan 20 jaar vrijwilliger bij de Sint Martinuskerk in Giesbeek. Hij verzorgt onder andere het kerkhof en de tuinen rondom de kerk. Ook is hij vrijwilliger bij Molen de Hoop in Giesbeek.

Bertus van Vuuren (64) is met hart en ziel verbonden aan het dorp Pannerden. Hij ruimt al meer dan dertig jaar dagelijks de rotzooi op in de Kijfwaard. Ook Frans Willemsen (79) is een bekendheid in dit dorp. Hij was scheiddsrechter voor RKPSC en is een van de grondleggers van de Dijken-Cross. Ook is Willemsen actief binnen de hengelsport.

Thea Wanders (61) is bij veel verenigingen actief in Babberich, onder andere bij het Ritmisch Koor Babberich, handbalclub Flamingo Babberich Combinatie, de dorpsraad en de plaatselijke kerk. Haar plaatsgenoot Niko Wiendels (67) is ook al zo'n bezige bij. Hij heeft zich onder andere ingezet bij en voor de leefbaarheid van het dorp. Hij is onder andere oprichter en eerste voorzitter van Kulturhus De Borg.

Wie André Wouters (84) zegt, zegt schietvereniging St. Antonius. De Zevenaarder is dit jaar 60 jaar lid van de club en bekleedt al meer dan 50 jaar een bestuursfunctie. Daarnaast is hij actief bij tennisvereniging de Rackets. Jan van de Zand (72) uit Lobith zet zich al jaren in voor de leefbaarheid van het dorp, met name als ondersteuner van schuttersgilde Excelsior, waar hij al 50 jaar lid van is.

Westervoort (2)

In de Protestantse Kerk in Westervoort zijn twee plaatsgenoten gedecoreerd. Lisa de Leeuw ondersteunt sinds 2003 mensen bij het invullen van belastingaangiftes. Ze is daarnaast onder andere gastvrouw voor de FNV in Arnhem en Zevenaar en vrijwilliger bij Mikado als taalcoach.

Volledig scherm De gedecoreerden in Westervoort op de foto met hun partners en burgemeester Arend van Hout (r.) Tweede van links is Lisa de Leeuw en tweede van rechts is Jos Booltink. © Gemeente Westervoort

Jos Booltink is jarenlang actief geweest binnen de parochie. Ook was hij vrijwilliger bij de Historische Kring Westervoort en beheerde hij de thuishaven Huize Vredenburg. Bij de Zonnebloem was Booltink bezoeker, chauffeur en ondersteuner.

Duiven (5)

Burgemeester Huub Hieltjes spelde vijf lintjes op bij inwoners van de gemeente Duiven. Sylvia Verhaar is medeorganisator van het Horstpark Open. Ze stond aan de wieg van ondernemersvereniging Lindus. Daarnaast heeft ze het initiatief genomen voor wat nu de Liemerse Uitdaging is.

Jacqueline van Dijk ademt handbal. Ze is sinds 1989 vrijwilliger bij SV Loo, onder andere als voorzitter van de handbaltak, trainer, coach, kledingverzorger en cursusleider. Zij is medeoprichter en sinds 2021 voorzitter van de Handbal Combinatie de Liemers.

Theo Bisselink is al meer dan vijftig jaar vrijwilliger bij de Groessense Vicentiusverenging, hij begeleidt de uitvaarten. Daarnaast is hij zeer actief binnen de schietvereniging Irene en was hij bestuurslid bij EMM. Joop Richter is medeoprichter en secretaris van de schietvereniging Reserve Officieren. Ook is hij jarenlang secretaris geweest van de Wildbeheereenheid De Liemers en gaf hij EHBO-les bij het Rode Kruis.

Hans Kersten is gedecoreerd voor zijn vrijwilligerswerk bij Schutterij Ons Genoegen. Ook is hij elk jaar betrokken bij de op- en afbouw van Dickens in de Liemers en was hij vrijwilliger bij DVV en de Remigiusschool.

Doesburg (5)

Doesburg verwelkomt vijf nieuwe leden in de Orde van Oranje-Nassau.

Wilma Krijnen heeft zich als vrijwilligster ingezet in tal van functies bij de korfbalclub de Rivalen. Voor HetHuisDoesburg (HHD) is ze actief in tal val van projecten, momenteel met het fotoarchief. Aron Aalderink was tien jaar voorzitter van OVC. Sinds 2013 beheert hij de fruitcultuur bij museumtuin ‘t Olde Ras. Ook helpt hij mee bij Sportpark Doesburg.

Jannie Pastoor is al 47 jaar vrijwilliger in Doesburg. Onder andere bij de kegelclub, IJsselzicht, Trajectum Hanzeborg en de vereniging Doesburg en Oranje. Frans Vierveijzer was als vrijwilliger druk binnen de kegelsport in Doesburg. Hij is de man die alle kegelclubs in de stad op een lijn kreeg. Ook heeft hij heel wat mensen geholpen bij het oplossen van computerproblemen.

Frans Hofman was jarenlang het gezicht van D66 in Doesburg, onder andere als raadslid en wethouder. Ook zette hij zich in voor diverse sportclubs en helpt hij bij streekmuseum De Roode Tooren als suppoost.

Montferland (9)

Negen Montferlanders mogen zich voortaal Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Edwin van Onna (52) kreeg het lintje voor zijn inzet voor Loil, waar hij actief was en is voor SV Loil, de Vrolijke Drammers, Survival Run en de Kontaktraad. Ook zijn dorpsgenoot Hugo van de Camp (59) is onderscheiden, onder andere voor zijn inzet voor SV Loil, Hart van Loil, en de EHBO Didam.

Lucia ten Oever (67) uit Stokkum heeft veel werk verzet voor de plaatselijke geloofsgemeenschap St. Suitbertus. Ook is ze beheerder van het kerkhof. Han Evers (56) is de man achter het Sinterklaasfeest in zijn woonplaats ‘s-Heerenberg. Ook is hij vaandeldrager, nar, commandeur, adjudant en prins geweest bij de Olde Waskupen.

Hannie Hoogland (75) uit Zeddam is zeer actief geweest bij de VV Montferland, De Paverts in Zeddam en de schutterij St Johannes. Ook heeft hij zich ingezet voor de Stichting Mini Manna en de ophaal- en wegbrengservice.

Het echtpaar Wim en Corry Hendriksen (72 en 69) uit ‘s Heerenberg is niet alleen erelid van tafeltennisvereniging vanwege alle inzet voor deze club, maar mag zich nu ook samen Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Ook zijn ze vrijwilliger bij Gertrudis.

Willy Elshof (71) uit Didam is één van de oprichters van De Geinsköp, waar hij jaren actief is geweest. Ook werkt hij al veertig jaar als vrijwilliger bij DVC’26, onder andere als penningmeester, leider, trainer en scheidsrechter. Tonny Gerritsen (65) uit ‘s-Heerenberg wordt geëerd vanwege zijn inzet als vrijwilliger bij Azora en Welcom.