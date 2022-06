Deze carnavalswagen kon tóch nog afgemaakt worden: ‘Moeten nog wel een beetje in de stemming komen’

LOIL - Terwijl buiten de 20 graden wordt aangetikt, leggen Luuk Geurts en zijn vrienden in een schuur aan de Wehlseweg in Loil de laatste hand aan hun carnavalswagen. ,,Het voelt wel anders dan andere jaren”, zegt Geurts. ,,We moeten nog een beetje in de carnavalsstemming komen.”

Toch is de 14-jarige inwoner van Loil maar wat blij dat hij zondag met mee kan doen met de optocht die via Loil en Nieuw-Dijk naar het centrum van Didam leidt. Bouwgroep De Druktemoakers, bestaande uit voormalige basisscholieren van St. Jozef aangevuld met enkele Didammers en ‘Greffelkampers’, begon al in september met het bouwen van de wagen.

,,We waren wel teleurgesteld toen we hoorden dat de optocht in februari niet doorging’’, zegt Geurts. ,,Maar toen we hoorden dat hij werd verschoven naar Pinksteren, zijn we meteen verder gegaan.”

Festivaltent

In grote lijnen is de creatie hetzelfde als beoogd was voor februari, alleen de leus moest aangepast worden. ,,We hebben een festivaltent gemaakt met een kop die eruit steekt. Vanavond (vrijdag, red.) zetten we de kop erop en dan zijn we zo goed als klaar. De laatste weken hebben we wel vier, vijf keer per week aan de wagen moeten werken. Het ging iets langzamer dan verwacht.”

58 startnummers

Henk Hetterscheid van carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers is helemaal niet ontevreden met het aantal deelnemers vanuit Loil. ,,We hebben 58 startnummers uitgegeven, de vorige keer waren dat er 78. Dat valt echt niet tegen. Iedereen was namelijk behoorlijk teleurgesteld toen wij de optocht in februari moesten afgelasten.”

Het is voor iedereen wel even wennen, carnaval vieren in juni. Hetterscheid: ,,Normaal gesproken gaan er bussen gas doorheen om de boel warm te houden en gebruiken we dieselkanonnen om de wagens te drogen. Maar nu zitten we met een T-shirtje aan. Wij vinden het echter vooral een prachtige kans om na twee jaar weer een mooi carnavalsprogramma neer te zetten.”