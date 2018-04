Didammer door hel na fout van monteur

Bestuurder die nog 60 dagen gevangenis in moet loopt bij controle tegen de lamp

12:05 ZEVENAAR - Bij een grootschalige verkeerscontrole aan de Doesburgseweg in Zevenaar is gisteravond iemand aangehouden die nog 60 dagen de gevangenisstraf in moest. Daarnaast zijn 17 verkeersbonnen uitgeschreven.