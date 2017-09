Dierenartsen plegen vaker zelfmoord: 'Ze hebben de middelen'

Oorzaak hiervan is de toenemende druk op de dierengenezers, meldt de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde (KMvD), die in oktober in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde uitgebreid stil staat bij dit probleem. Volgens dierenarts en KMvD-bestuurslid Tjerk Bosje wordt die druk hoger doordat mensen steeds meer eisen stellen aan de dierenarts. ,,Toen ik ging studeren en een kat ziek was, kreeg die een klap op zijn kop. Nu is een poes veel meer onderdeel van het gezin.’’

Dat erkent de Zevenaarse dierenarts André Bruns (53). Volgens hem is de band van mensen met hun huisdieren met de jaren veranderd. ,,Een huisdier wordt door mensen steeds meer gezien als een gezinslid, en wordt dus veel belangrijker. De bereidheid om meer voor het dier te doen, is groter.’’ Dat daarbij ook vaker iets mis gaat, blijkt uit de zeventig tuchtzaken die er jaarlijks zijn tegen dierenartsen. De zaken worden aangespannen door klanten die ontevreden zijn over de manier waarop hun huisdier is behandeld.

Bespreekbaar

Samen met de zorgverzekeraars start de KMvD volgend jaar een campagne om psychische klachten onder dierenartsen meer bespreekbaar te maken. Volgens VU-hoogleraar suïcidepreventie Ad Kerkhof is het aantal zelfdodingen bij dierenartsen en ook anesthesist (medisch specialisten die mensen onder narcose brengen) significant hoger dan bij de gemiddelde burger. Naar suïcide bij anesthesisten is enkele jaren terug onderzoek gedaan. Van alle 100 overlijdensgevallen zijn er zeven door zelfdoding. Gemiddeld is dat 1. ,,En dierenartsen zitten daar tussenin.’’ Anesthesisten en dierenartsen kunnen simpelweg makkelijker zelfmoord plegen. ,,Het heeft met de beschikbaarheid van de middelen te maken. Voor anesthesisten geldt dat zeker, maar ook dierenartsen hebben het spul gewoon in de kofferbak en weten hoe ze de juiste hoeveelheid voor zichzelf moeten uitrekenen. Als ze wanhopig worden en ze beschikken over de middelen, kan een impulsieve reactie er voor zorgen dat ze de streep over gaan.’’ Zo kent dierenarts Bruns uit Zevenaar ook een aantal dierenartsen die de hand aan zichzelf hebben gelegd, met behulp van euthanasiemiddelen voor dieren.

Voelen

Volgens de KMvD is het belangrijk dat de 4.500 tot 5.000 dierenartsen die dit land rijk is meer open worden over de druk die ze voelen. In 2018 wordt in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde elke maand een ervaringsverhaal van een dierenarts gepubliceerd. Verder wordt gestudeerd op een preventieve cursus. Bosje: ,,Waarbij we dierenartsen met psychische problemen bij elkaar willen zetten om zo onderling begrip te krijgen, om ze te laten zien dat zo'n arts niet de enige is die het moeilijk heeft.’’