Dieven stelen alle 200 karpers van Manty: 'Mijn levenswerk is verwoest'

,,Het moet dinsdag zijn gebeurd, want dan ben ik altijd bij de dagbesteding in Lobith. Ik denk dus ook dat het op klaarlichte dag is gebeurd. Het moet diefstal zijn geweest, want de vissen zijn te groot en te zwaar voor een reiger om uit het water te tillen.’’



Koikarpers

De vijver legde Driessen tien jaar geleden aan. ,,Hij is 25 meter lang, 8 meter breed en 1,50 meter diep. Mijn vrouw heeft toen nog meegeholpen met uitgraven. Ik had er twintig soorten karpers in zitten, waaronder kois, maar ook Nederlandse zoals spiegel-, rijen- en boerenkarpers die ik gevangen heb. Mijn levenswerk is in één klap verwoest.’’



De schade schat Driessen op 2.000 euro. Hij overweegt om opnieuw te beginnen.