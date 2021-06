Dodelijke val van bijna 4 meter uit hoogwerker was te voorkomen: rechtbank legt werkgevers boetes op

De coronare­gels zijn versoepeld en daarom kun je hier (eindelijk) weer naartoe

31 mei DOETINCHEM/ DOESBURG - Door de versoepelingen is er weer steeds meer mogelijk. Dat is ook in de Achterhoek en Liemers te merken. Musea openen de deuren met nieuwe exposities. Daarnaast kunnen we ook weer naar de bioscoop en het theater.