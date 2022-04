Door de strenge regelgeving is er in de Liemers geen enkel paasvuur meer over

Inwoners van de Liemers kunnen voor een paasvuur komend weekend niet meer in eigen streek terecht. De steeds strengere regelgeving van de overheid heeft ook het laatste vuur, dat van Loo, de das omgedaan. Voor een paasvuur moet je nu de Achterhoek in of naar Duitsland.

Paasvuren waren in de Liemers, anders dan in de Achterhoek en Twente, al geen gebruik met een lange traditie. Voor zover bekend waren ze in de afgelopen decennia alleen in Giesbeek, Lathum, Loo, Pannerden en Azewijn. In 2019 werd er nergens een gehouden vanwege de droogte, in 2020 en 2021 waren er geen vuren vanwege de coronalockdowns. Nu lijkt er een eind gekomen aan het gebruik.

Evenement voor kinderen

Het paasvuur op het strandje van de Giese Kop bij Giesbeek, dat heeft bestaan van circa 1995 tot en met 2007, was een evenement voor kinderen, vertelt Anita Smits van de Jeugdraad Giesbeek. Dit is de club die het evenement altijd organiseerde. Anders dan bij veel paasvuren waren niet bier, maar chocolademelk (voor de kinderen) en koffie (voor de ouders) de dranken die werden geschonken.

,,Het was een succes, want op een gegeven moment werd het strandje te klein voor de grote hoeveelheid toeschouwers. We hebben het toen nog een paar jaar gehouden op de Baarse Pol, bij jachtjaven ’t Eiland in Lathum. Maar uiteindelijk zijn we ermee gestopt vanwege de steeds strengere regelgeving.”

Quote Het paasvuur was voor ons een excuus voor een feestje Vincent Lubach, Jachthaven ’t Eiland

Regelgeving

Over die regelgeving kan eigenaar Vincent Lubach van jachthaven ’t Eiland meepraten. Toen de Jeugdraad Giesbeek stopte met het jaarlijkse paasvuur, nam hij samen met een vriendengroep de traditie over. ,,We noemden onze groep ’t Excuus, omdat het paasvuur een excuus was voor een feestje”, vertelt hij lachend.

Dat feestje, dat vijf keer is gehouden, werd een groot succes. Op het terrein stond een tent met een tap. Daar speelde in het eerste jaar een band. De brandstapel was 15 meter hoog en bestond uit snoeihout uit het hele Rhederlaaggebied. Bij de laatste editie, in 2013, waren meer dan duizend mensen. ,,Maar de lol ging eraf vanwege de strenge regelgeving”, zegt Lubach. ,,We moesten een evenementenvergunning en een tapvergunning aanvragen. Er moest een hek rond het vuur komen en er moesten beveiligers aanwezig zijn. Zo was er niks meer aan.”

Volledig scherm Paasvuur bij jachthaven 't Eiland in Lathum in 2013. De JetTruckStar, ‘de grootste aansteker van Europa', steekt met twee straalmotoren het vuur aan. © Jan Ruland van den Brink

Voorzitter Marcel Janssen van de dorpsraad van Loo spreekt in dezelfde termen. ,,We moesten zorgen voor bodembescherming en voor afvoer van het restafval. In 2019, toen het paasvuur vanwege de droogte niet doorging, moesten we de hele hoop voor veel geld laten afvoeren. We hadden allerlei vergunningen nodig. Op Goede Vrijdag stonden hier wel vijf toezichthouders om te controleren of we aan alle eisen voldeden. Ik herinner me mannen van Rijkswaterstaat, van de provincie, van de gemeente, van een natuurbeschermingsorganisatie. Ook door het uit de hand lopen van dat nieuwjaarsvuur in Scheveningen werden de regels strenger. En wat zit er nog aan te komen? Door fijnstof zit ook het stoken van hout in de open haard in de verdomhoek. Dat zal zeker ook weer gevolgen hebben voor de paasvuren.”

Volledig scherm 2018: de brandstapel in de Loowaard ligt klaar om getransformeerd te worden tot paasvuur. © Dorpsraad Loo

Lange geleden

Ook Pannerden heeft zijn paasvuur gehad, maar dat is lang geleden. Het werd georganiseerd door de plaatselijke jongerenvereniging Joda en afgesloten met een feest bij feestzaal De Oude Waal. Het laatste paasvuur was ongeveer dertig jaar geleden. Eerst was het feest buitendijks, bij de boerderij van de familie Meurs, later binnendijks, bij de boerderij van de familie Van Meegeren. Min of meer als voortzetting van het verdwenen paasvuur houdt schutterij Claudius Civilis dit jaar op de avond van Eerste Paasdag in het schuttersgebouw het Paosbest Feest.

Het paasvuur van Azewijn is in 2018 voor het laatst gehouden. De organisatie was in handen van carnavalsvereniging De Vossenjagers. Maar ook deze club heeft er vanwege de strengere regelgeving de brui aan gegeven.

Ook verderop, in de Achterhoek, zijn de laatste jaren vele paasvuren verdwenen. Denk aan de grote vuren van Gaanderen, Hummelo en IJzerlo, die niet meer worden georganiseerd. Wie nog een groot paasvuur mee wil maken, kan dit jaar nog terecht in Etten, Bekveld, Zieuwent en Kerkemeijer (bij Borculo). Ook in Hummelo, Halle en Baak zijn paasvuren, maar hier is een beperkt aantal mensen welkom. Net over de Duitse grens zijn tientallen, kleinere paasvuren. Veel buurtverenigingen, schutterijen en fanfares organiseren daar hun eigen paasvuur.