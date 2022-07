Draaien, zwieren en sjansen op de Zevenaarse kermis

Kiek op de Liemers Fons verzamelt oude landbouw­werk­tui­gen: ‘Voorbij­gan­gers noemen het oude rotzooi’

DIDAM/ HERWEN - Fons Teunissen is 72 jaar geleden geboren in Herwen op een boerderij die met hoog water alleen met een bootje te bereiken was. ,,Je zag de kelder langzaam vol stromen, spannend was dat”.

30 juni