Duitse politie pakt drugskoerier met 5,5 kilo cocaïne net over de grens bij Lobith

Benefiet­con­cert van Cindy Klijn in Wester­voort doorslaand succes

21 oktober WESTERVOORT - Of het medisch helemaal verantwoord was? Nee. Cindy Klijn heeft er letterlijk pijn aan haar hart van. Maar haar eigen benefietconcert voor de bestrijding van de dodelijke ziekte pulmonale hypertensie die haar zo te grazen neemt, is één groot feest. Een swingend bomvol zalencentrum Wieleman in Westervoort met tal van live-acts met onder andere Lain Barbier van The Voice senior, No Name, Martine Fleming, 4Music en Orkeseer. Daar was het Cindy om te doen.