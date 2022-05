Duiven gaat nu echt bouwplannen maken voor de Biezenkampen

Van Wanrooij is al lang in onderhandeling met de adellijke familie Van Nispen tot Sevenaer over de aankoop van het terrein Ploen-Noord, aan de Duivense Westsingel. Maar het is niet gelukt tot overeenstemming te komen, laat het bedrijf weten in een brief aan de gemeente Duiven.



Een van de drie familieleden, die gezamenlijk eigenaar zijn van de grond, vraagt een te hoge prijs. ,,Wij hebben (onderbouwd) aangegeven dat dit geen realistisch voorstel is en hebben de gesprekken/onderhandelingen met mevrouw beëindigd.’’