Duiven houdt poot stijf tegenover familie die illegaal chalet plaatste voor zieke dochter (17) met baby

Cedric Boersema heeft vorig jaar op het weiland achter zijn huis aan de Lijkweg een chalet geplaatst voor zijn stiefdochter Amilia du Preez (17), die een baby had gekregen. In huis was geen plaats voor haar en elders kan zij niet wonen, omdat zij chronisch ziek is en mantelzorg nodig heeft.



Boersema had bij de gemeente een vergunning aangevraagd, maar deze nog niet gekregen toen Amilia beviel en van het ene op het andere moment woonruimte nodig had. Hij heeft het chalet toen maar zonder vergunning neergezet. Later kreeg hij te horen dat hij in overtreding was en het chalet er dus illegaal stond.