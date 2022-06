Duiven ziet voorlopig toch af van nieuwe wijk op de Biezenkampen; voorwaarde is wel dat de Plakse Weide in één keer wordt bebouwd

De raad denkt voorlopig zonder de Biezenkampen te kunnen door de nieuwe wijk Plakse Weide niet in twee keer te bouwen, maar ineens. Als op het terrein Ploen-Noord tachtig tot honderd woningen worden gebouwd en op de Plakse Weide minstens 280, dan haalt de raad de zichzelf opgelegde doelstelling om voor 2026 360 nieuwe huizen neer te zetten. Wellicht worden het er zelfs meer, als ook het enige stuk van de Biezenkampen bij het bouwproject kan worden betrokken dat nog geen eigendom is van de projectontwikkelingscombinatie BPD/KlaassenGroep. Dat is een terrein achter en rondom een woning aan de Rijksweg. Hier is nog ruimte voor dertig tot vijftig woningen extra.

Een deel van de huizen komt te staan binnen de geurcirkel van een varkensbedrijf

Voorwaarde voor het slagen van de plannen is wel dat er een oplossing komt voor de problemen die de geurcirkel veroorzaakt rondom het bedrijf van varkensboer Otten aan de Laarstraat. Want de honderd woningen die in de tweede fase van het plan Plakse Weide zouden worden gebouwd, komen binnen die cirkel te staan. Op de plek van de toekomstige woningen is een geurnorm van 3 odeur toegestaan, terwijl het bedrijf daar een geuruitstoot heeft van 6 odeur. Hoe dit opgelost zou worden, moest later bekeken worden.

Om de Plakse Weide in één keer te kunnen bebouwen, stelden de coalitiepartijen CDA, Lokaal Alternatief en DOED dinsdagavond voor de geurnorm voor Otten ter plekke te verhogen tot 6 odeur. Daar zullen de toekomstige bewoners niets van merken, zei CDA-fractievoorzitter Hans Stam. Het gebied krijgt dan dezelfde norm als de locaties Van Westreenen in Loo en Onder de Toren in Groessen. ,,Maar daar staan geen varkensbedrijven", reageerde VVD-fractievoorzitter Geert-Jan Schrijner fel.

Quote DOED wil de Biezenkam­pen niet benutten en heeft zijn zin gekregen Geert-Jan Schrijner, VVD Duiven

De coalitiepartijen haalden hun voorstel van tafel toen wethouder Dominique van Dam (DOED) beloofde de gevolgen van een geurnormverandering te onderzoeken. Ook bekijkt zij of het varkensbedrijf wellicht uitgekocht kan worden en of het terrein aan de Rijksweg bij het plan te betrekken is. In september komt zij met de resultaten.

Schrijner bleef ontevreden met de uitkomst. ,,Het oprekken van de geurcirkel kan niet zo maar. Zo slagen we er nooit in om voor 2026 360 woningen te bouwen. Daarvoor zijn de Biezenkampen absoluut nodig. Maar DOED wil de Biezenkampen niet benutten en heeft zijn zin gekregen. Het CDA heeft voor die concessie een wethouderspost gekregen, meer niet. Er wordt minder gebouwd en niet op tijd. Dat is de consequentie.”