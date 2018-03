Duivense spreekt 14 bekenden van Johan Cruijff voor boek: 'Hij kon best nukkig zijn'

'Tot voor kort hadden we 5 sollicitanten op 1 vacature, nu is het andersom'

10:42 DOETINCHEM/ ZEVENAAR - Wie nog twijfelt over een baan binnen de zorg, kan nu zijn of haar kans grijpen. Er is namelijk werk zat in de Achterhoek en Liemers. En je krijgt er nog een opleiding bij cadeau.