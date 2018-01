Duivense studente schrikt wakker van raketalarm Hawaï

De Duivense studeert politicologie aan de universiteit van Hawaï en woont in Honolulu. Ze hoorde van de raketaanval via haar huisgenoten, maar meteen daarna kreeg ze ook een bericht op haar telefoon. ,,Er is hier een soort alertsysteem, alle telefoons en tv's gaan piepen met een waarschuwing."

Niet vluchten

Haar eerste reactie was: niet vluchten. ,,Je hebt als het echt misgaat minder dan een kwartier, dus wegwezen kan niet. Je moet op de meest veilige plaats binnen gaan zitten, maar het dichtstbijzijnde gebouw van beton is wel 10 minuten lopen vanaf thuis."

Dus: ,,Ik werd meteen heel helder, pakte wat spullen - trui, telefoon met extra batterij, waterflesjes, pindakaas, mueslirepen en chocola als houdbaar voedsel - en ben naar onze opslagruimte/kelder onder het huis gegaan. Ondertussen waren huisgenoten aan het proberen in paniek en in tranen ouders en zo te bellen, maar ik had vooral het gevoel dat dat later nog wel kon. Eerst schuilen. We zaten al bijna klaar om onszelf in te sluiten en kieren met tape dicht te plakken tegen fallout-deeltjes, toen ik van het universiteits-alertsysteem een bericht kreeg over vals alarm. Kort daarna kwam ook het officiële bericht. Ergens zat dat sowieso in mijn achterhoofd, en ik was vooral vrij kalm omdat je weet dat er met die houten huizen hier middenin de Pacific toch niks aan te doen is."

Nuchter

,,Daarna ben ik maar gewoon spullen op gaan ruimen en heb het nieuws aangezet en contact gelegd met thuis. Ik was zelf niet heel erg in paniek, maar je beseft je pas later wat er eigenlijk is gebeurd of had kunnen gebeuren. De schrik zit er wel in, maar ik ben zelf wel nuchter genoeg om als ik vanmiddag op de fiets boodschappen haal, ik besef dat de kans om een ongeluk te krijgen op de weg nog altijd groter is dan dat er daadwerkelijk een kernaanval plaatsvindt. Maar fijn wakker worden is anders."