Duo opgepakt voor tonnen aan belastingfraude en wapenbezit

Tijdens de actie van vandaag, die het sluitstuk was van een langer lopend onderzoek, zijn invallen gedaan in twee huizen in de gemeente Montferland, twee chalets in Zevenaar, een bedrijfspand in Arnhem en een loods in Doetinchem. Daarbij is onder meer beslag gelegd op (digitale) administratie en contant geld, dat is gevonden door geldhonden van de Douane. Verder hebben deurwaarders van de Belastingdienst beslag gelegd op woningen, auto’s en een paardentrailer.