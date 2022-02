Eén bestuurder overleden bij ernstig ongeval in Beek

Rijnstate houdt vast aan strenge coronare­gels, weer relaxter op bezoek bij opa en oma in verpleeg­huis

ARNHEM – Wie het Rijnstate ziekenhuis binnenloopt, moet voorlopig een mondkapje op blijven zetten. Ook de regels voor bezoek blijven streng: één gast per patiënt per dag. Verpleeghuizen gaan daarentegen mee in de versoepelingen: onbeperkt visite én de 1,5 meter is slechts een advies.

18 februari