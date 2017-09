Bekijk hier een exclusief voorproefje van 'Geer & Goor Stevig Gebouwd' in Zevenaar

Tweetal dat vijf fietsen stal bij station Zevenaar betrapt en opgepakt

18 september ZEVENAAR - Twee mannen van 19 en 24 jaar oud zijn in de nacht van zondag op maandag ingerekend bij het station in Zevenaar. Daar hadden de twee Roemenen vier fietsen en een e-bike verstopt in de bosjes, vermoedelijk om deze op een later moment mee te nemen.