Een ijsje, regelmatig insmeren en afkoelen in het water: zo vecht de Liemers tegen de hitte

ZEVENAAR - Voor het eerst dit jaar moeten de hitteprotocollen uit de kast gehaald worden. Bij zorgcentra in de Liemers en op de weekmarkt van Duiven worden dinsdag extra maatregelen genomen om mensen door de tropische temperaturen heen te helpen. ,,Sommigen houden we extra in de gaten.”

Liemerije, dat ouderenzorg biedt in onder meer Zevenaar, Duiven en Didam, neemt haar eigen hitteprotocol heel serieus nu de temperatuur dinsdag richting de 40 graden gaat. ,,We laten iedereen een halve liter extra water drinken”, zegt Ingrid Poulussen van Liemerije. ,,Sommige mensen houden we extra in de gaten, ook of ze voldoende plassen. En iedereen krijgt een ijsje.”



Ook worden ramen en deuren dichtgehouden en wordt katoenen kleding aangeraden in plaats van synthetische kleding.



Ook zijn er minder activiteiten dan normaal. Poulussen: ,,Fysieke inspanning moet zoveel mogelijk beperkt blijven. Een afspraak met de fysio gaat niet door of wordt minder intensief. Buiten zitten lijkt me niet heel verstandig. Dat misschien alleen ’s morgens even, in de schaduw.”

Quote Wij zijn er klaar voor om onze bezoekers welkom te heten. Voor dit soort weken hebben we het hele jaar hard gewerkt Adriaan van der Linden, Leisurelands

Verkoeling zoeken in het water

Soms even de schaduw opzoeken, dat is ook datgene dat Adriaan van der Linden de bezoekers van de recreatieplassen van Leisurelands adviseert. ,,En verder goed drinken, regelmatig blijven insmeren en verkoeling zoeken in het water. Let een beetje op jezelf”, zegt Van der Linden.

Het afgelopen weekend was het al bijzonder druk op de verschillende recreatieplassen, zoals Rhederlaag bij Lathum en Giesbeek en Stroombroek bij Braamt. Van der Linden verwacht dat ook begin deze week. ,,In het grootste gedeelte van ons gebied is het al vakantie. Wij zijn er klaar voor om ze welkom te heten. Voor dit soort weken hebben we het hele jaar hard gewerkt.”

Kaas blijft in de koeling

De markt in Duiven gaat dinsdag gewoon door. De gemeente verwacht dat mensen in verband met de voorspelde warmte iets vroeger zullen komen dan normaal. Er zijn geen afmeldingen van marktkooplieden. Zij nemen parasols of tenten mee voor de nodige schaduw. Er worden vermoedelijk wel minder voedingswaren uitgestald; zo blijft de kaas in de koeling.

Vanwege de verwachte hitte staat er dinsdag geen prikbus op het Raadhuisplein in Zevenaar. ‘Met een verwachte temperatuur van bijna 40 graden wordt het te warm voor bezoekers en medewerkers en kunnen we veilig vaccineren niet garanderen’, aldus de GGD Gelderland-Midden.

Woensdag staat de prikbus wel aan de Kastanjelaan in Duiven van 8.30 tot 13.00 uur.

Elders in de Liemers sluit bijvoorbeeld kapper Brainwash in Westervoort en de vuilstort in Zevenaar vanwege de verwachte hitte.

Volledig scherm Deze kapper in Westervoort gaat eerder dicht. © DG