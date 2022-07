Een soort memory voor volwassenen, daar ben ik inmiddels best goed in

Jenny Holtman tovert oude snoepwin­kel Doesburg om tot kleding­zaak en heeft nu vier winkels in regio

DOESBURG - Jenny Holtman heeft in de Doesburgse Kerkstraat haar vierde winkel geopend. In de voormalig snoepwinkel LekkerszenZo hangt nu dameskleding in de etalage.

18 juli