Een Wob-verzoek doen als raadslid: verstandig of overbodig?

Harry Staring, raadslid van Lokaal Belang in Zevenaar, mag 59 documenten inzien uit het afgelopen jaar. En dat terwijl hij eigenlijk alle vertrouwelijke stukken van de afgelopen vier jaar wilde inzien, zo’n 230 in totaal. Hiervoor deed hij eerder al twee verzoeken, maar deze werden afgewezen door het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar. Staring diende de Wob-verzoeken in omdat hij zich afvraagt waarom er zoveel geheime stukken zijn.