Eenmalige verlaging van gemeentelijke belasting in Duiven

Basis­school De Horizon in Doesburg in beeld voor opvang Oekraïners: contracten antikra­kers al opgezegd

DOESBURG - De voormalige basisschool De Horizon in Doesburg is in beeld als opvanglocatie voor Oekraïners. De gemeente onderzoekt of het pand geschikt is om maximaal aan vijftig gevluchte Oekraïners onderdak te bieden.

26 juli