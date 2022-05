Eerste Oekraïense vluchtelingen in Duiven gearriveerd

update | met video Man gereani­meerd nadat hij op fietspad in elkaar zakt; helikopter landt op rotonde in Didam

DIDAM - Een man is maandagochtend gereanimeerd op het fietspad langs de Ruigenhoek in Didam. De man was afgestapt van zijn fiets en was in gesprek met iemand toen hij plotseling in elkaar zakte.

9 mei