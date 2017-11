Eerste prognose verkiezingen Zevenaar: grote overwinning Lokaal Belang

ZEVENAAR/ LOBITH - De lokale partij Lokaal Belang lijkt opnieuw de grootste te worden in Zevenaar. Volgens de eerste prognose van de verkiezingsuitslag in Rijnwaarden en Zevenaar komt de partij tot 10 zetels in de nieuwe gemeenteraad.