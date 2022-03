Elena (20) vergezelt vader Geert-Jan in Duivense VVD-fractie: ‘Ging als kind al mee flyeren’

150 stemmen haalde Elena Schrijner binnen. Ruim voldoende om als nummer twee voor de VVD in de raad te komen. Ze wordt met afstand het jongste raadslid in de Duivense raad.



Er zitten nu twee Schrijners namens de VVD in de raad en dat is niet voor het eerst. ,,Tussen 2010 en 2014 zat ik samen met mijn vader Joop in de raad”, herinnert Geert-Jan zich. ,,We haalden toen plots vijf zetels, kwamen in het college en leverden een wethouder. Daardoor schoof hij een plekje op en was ik opeens Schrijner Junior”, zegt de huidige fractievoorzitter lachend.