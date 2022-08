Extreme droogte legt scheepswrak nabij Spijk weer bloot

SPIJK/TOLKAMER - Het is alleen zichtbaar bij een extreem lage waterstand in de Rijn: dan valt het in 1895 ontplofte dynamietschip Reimer nabij Spijk en Tolkamer weer droog.

Het gebeurt slechts eens in de zoveel tijd dat het water van rivier de Rijn dusdanig laag staat dat het oude scheepswrak bloot wordt gelegd. De laatste keer gebeurde dat in 2018. Ook in 2015, 2005, 1991 en 1967 waren de overblijfselen zien. Vanaf de Nederlandse kant is wel een verrekijker nodig om het wrak waar te nemen.

Springstof uit Keulen

Het is beter zichtbaar vanaf de Duitse zijde van de Rijn, in de omgeving van Griethausen. Hier, hemelsbreed op enkele honderden meters van Tolkamer en Spijk, ontplofte op 20 maart 1895 het dynamietschip Reimer. Het had destijds 100.000 kilo dynamiet aan boord. De springstof kwam van kruitfabriek Porz uit Keulen en moest over het water naar Antwerpen worden vervoerd, om van daaruit verscheept te worden naar de goudmijnen in Zuid-Afrika.

Volledig scherm Restanten van het scheepswrak. © theo kock persfotografie

Naast de Reimer, die in de lucht vloog, brandde een ander schip uit en raakten nog enkele andere schepen beschadigd. Dagblad de Gelderlander meldt in die tijd dat er dertien lijken lagen op de plek des onheils.

De ontploffing moet in de wijde omgeving voelbaar zijn geweest. Volgens getuigenissen zijn kilometers verderop nog ruiten van woningen gesneuveld, zelfs tot in Elten, Emmerich en ‘s Heerenberg.

Water kan nog verder zakken

Het water in de Rijn, Waal en IJssel staat momenteel extreem laag. Rijkswaterstaat heeft de verwachting uitgesproken dat het water de komende weken nog verder kan zakken. Halverwege deze maand gaat het water in de Rijn naar een stand die de afgelopen eeuw maar twee keer eerder is voorgekomen.

Op de IJssel zijn al verregaande maatregelen getroffen voor de scheepsvaart om met de lage waterstand om te gaan. Wegens de extreme droogte is een passeerverbod voor vrachtschepen afgekondigd. De vaargeul is op sommige plekken zo smal geworden, waardoor er nog maar één schip tegelijkertijd door mag.