Fietstunnel tussen Angerlo en Doesburg kleine week dicht

Construc­tie­be­drijf Constral in Lobith failliet: 8 mensen op straat

LOBITH - Constructiebedrijf Constral in Lobith is failliet verklaard door de rechtbank in Zutphen. Bij het 32 jaar oude bedrijf dat serres en kozijnen maakt van aluminium en staal werkten acht mensen.

7 oktober