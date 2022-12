Figuranten in de kerststal, hoofdpersonen van het jaar: zo beleefden zij 2022

Albert Heijn, Spar en Rituals doen al zaken met Arnhemse startup Secret View, maar er kan nog meer bij

ARNHEM - Wat winkelketens als Spar, Albert Heijn en Rituals weten over hun klanten, danken ze onder meer aan het Arnhemse bedrijf Secret View. Dat levert in dertig landen via zogenoemde ‘mystery shoppers’ waardevolle informatie aan bedrijven. Secret View zelf staat op een kantelpunt. Het wil flink gaan groeien.

20 december