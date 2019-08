File op A12 in door terugkerende vakantiegangers

interactieve kaart Steeds meer ongelukken met schepen in de regio, meeste rond Nijmegen

7:45 NIJMEGEN - Het aantal schepen dat vorig jaar betrokken was bij een ongeluk op het water in deze regio is toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. De meeste ongevallen gebeurden in de omgeving van Nijmegen. Economische groei, extreem hoog en laag water en mooi weer worden genoemd als oorzaken.