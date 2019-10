File op de A12 richting Duitse grens: één rijbaan afgesloten wegens ongeluk

Westervoor­ter (33) cel in voor seks met 13-jarig meisje dat hij oppikte in Brabant

14:04 ARNHEM - Een 33-jarige man uit Westervoort is dinsdag door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De man had seks met een 13-jarig meisje uit Luyksgestel, ook onttrok hij het kind aan het ouderlijk gezag.