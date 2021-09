Files op wegen rondom Arnhem opgelost, verkeer kan weer doorrijden

ik mis je Wilma verloor haar man op haar verjaardag: ‘Ik denk vaak: hoe zou Paul hier over denken’

25 september Dat ouders overlijden en dat dat heel verdrietig is, dat had Wilma Kolkman (60) uit Didam al ervaren. Maar toen haar man overleed... ,,Hij is nog zo aanwezig in elke vezel van mijn lichaam en geest.’’