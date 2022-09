Geeft Nieuw-Dijk weer gul voor onderhoud van kerk en dorpshuis? ‘Iedere euro telt’

Politie pakt Duivenaar (30) op na ontsleute­len van ‘criminele’ berichten: onderzoek naar wapens, explosie­ven en harddrugs

DUIVEN - Een 30-jarige Duivenaar is dinsdagmorgen aangehouden in een lopend onderzoek naar de handel in wapens, explosieven en harddrugs. De politie kwam de man op het spoor door het ontsleutelen van berichten via een cryptofoon.

20 september