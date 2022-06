Geen chauffeurs voor pendelbussen naar Dreamfields: ‘kom met de fiets of laat je afzetten’

LATHUM - Een tegenvaller voor Dreamfields in Lathum. Het dansfestival bij recreatieplas Rhederlaag op 9 juli is dit jaar niet te bereiken via pendelbussen tussen Arnhem Centraal en Lathum. Dit vanwege een tekort aan buschauffeurs.

De organisatie van het evenement dat circa 35.000 feestgangers trekt verwacht geen grote verkeersproblemen. ,,Tijdens vorige edities kwam circa 5 procent van de bezoekers met het openbaar vervoer. Het is vervelend, maar wij hebben ons verkeersplan aangepast en dan moet het goedkomen”, vertelt David Brons namens Dreamfields.

Het festival heeft langs de route naar recreatieplas Rhederlaag toe extra weilanden gehuurd waar geparkeerd kan worden. Ook is er een extra kiss & ride-parkeerplaats vlakbij het evenemententerrein. Daar kunnen feestgangers worden afgezet. De drukke Rivierweg wordt zo veel mogelijk ontzien, ,,Automobilisten volgen de gele borden voor de parkeerplekken. De ervaring leert echter dat heel veel mensen met de fiets komen. Doe dat vooral en vraag anderen dat ook te doen”, zegt Brons.

Brons noemt het schrappen van de pendelbussen erg vervelend. ,,We hebben zelf ook stad en land afgebeld, in de hoop iets te kunnen regelen. Bussen waren er zat, chauffeurs niet. Overal zijn personeelstekorten. Ook voor ons is het lastig, we kunnen nog wel wat extra barpersoneel gebruiken. Gelukkig hadden we de beveiliging snel rond dankzij een betrouwbare partner. Dat is het belangrijkste”, vertelt Brons.

Komende donderdag start de opbouw van het evenemententerrein in Lathum. Het is de tiende Dreamfields en dat wordt gevierd met de terugkeer van de feniks uit 2013: de vogel is 90 meter breed en 40 meter hoog en 75 vlammenwerpers spuwen het vuur tot 16 meter de lucht in. Brons: ,,We starten met de bouw van de feniks, daar zijn we wel even zoet mee. Daarna volgt de andere stage. Het licht komt rechtstreeks van Defqon in Biddinghuizen.”

In totaal werken er op zaterdag 9 juli circa 900 mensen tijdens Dreamfields, zo laat Brons weten. Het gaat dan om onder andere artiesten, beveiliging, horecapersoneel en verkeersregelaars. Bekende namen in Lathum zijn Showtek, Bizzey, CH!PZ, Da Tweekaz, Flemming, Freddy Moreira, Kraantje Pappie, Kris Kross Amsterdam, La Fuente, Lucas & Steve en Snelle.

Jubileum met extra's

De eerste editie van Dreamfields was in 2011, de edities van 2020 en 2021 gingen vanwege corona niet door. Omdat het de tiende keer is, wordt er voor extra show en entertainment gezorgd, zo meldt Brons. ,,Op beide stages is een 10 years celebration hour. Aan de ene kant zorgt Feest DJ Ruud voor sfeer aan de andere kant van het terrein zwepen Mental Theo, DJ Zany en Snollebollekes het publiek op.

Voor wie nog geen kaartje heeft: er zijn nog circa 750 kaarten beschikbaar. Een kaartje kost 59.70 euro.

Volledig scherm De laatste editie van Dreamfields in 2019 was nat. © Jan Ruland van den Brink

Oproep: heb jij een bijzondere herinneringen aan Dreamfields? Deel ze met ons! Dit jaar vindt de tiende editie van dansfestival Dreamfields plaats in Lathum. Vanwege die gelegenheid verzamelen we bijzondere verhalen: wat was je leukste ervaring? Ben je misschien op Dreamfields ten huwelijk gevraagd? Of heb je andere mooie ervaringen meegemaakt? Deel ze dan met ons! Stuur een mailtje naar redactie.liemers@gelderlander.nl.