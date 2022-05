‘Geen last meer van modder’: Hemelslief is terug in centrum van Didam, op nieuw terrein

hebben hun agenda er echt voor vrij gehouden

Anton Kraus, bestuurslid van Hemelslief, is wel te spreken over de nieuwe locatie voor het event. Voorheen stond de hossende menigte altijd op het nabijgelegen grasveld. ,,Dat we nu alles op een verharde ondergrond konden zetten, is wel een voordeel", zegt Kraus. ,,Als het zou gaan regenen, heb je dan geen last van modder enzo. Daar hebben we tijdens een eerdere editie weleens last van gehad.”

Hemelslief vierde in 2017 haar lustrum, maar vanwege het coronavirus moest er de afgelopen twee jaar een streep door het muziekspektakel worden gezet. ,,Ik heb het idee dat de mensen wel weer behoefte hebben aan een feestje", stelt Kraus. ,,Ik begrijp van veel Didammers dat dit weer hun eerste echte feestje was. Ze hebben hun agenda er echt voor vrijgehouden.”

Bands stonden al min of meer vast

Kraus is een van de vijf organisatoren. Los van de feesttent die op een andere plek moest worden opgebouwd, was er van tevoren weinig 'wedstrijdspanning’. ,,De bands die de voorgaande jaren stonden geprogrammeerd hebben we in januari weer gebeld met de vraag of ze wilden spelen. En een goed draaiboek ligt er inmiddels wel.”

Meeste verrassende naam uit de line up was misschien wel De Vesters Walder Muzikanten, een orkest met zestien muzikanten en een zangduo dat garant staat voor een gezonde dosis volksmuziek. Een mooi contrast met de optredens daarna, onder meer van blues- en rockband Heaven Reunion en Back To Blondie, een Blondie tributeband. De lokale dj's Hielke en Djames zorgden voor een mooi slotstuk.