Gelderlander lanceert DG Kieswijzer

Vraag naar kavels in Zevenaar-Oost stijgt

7:02 Net nadat de verkoop begon, stortte de woningmarkt in. Zevenaar had grote moeite om van de kavels af te komen. Nu de huizenmarkt in de Liemers weer is aangetrokken en het vertrouwen in de economie terug is, stijgt ook de vraag naar kavels in Zevenaar-Oost.