Gestolen schaap Loil teruggevonden: kerststal weer compleet

Nu, bijna een maand later, is het beest weer terug. Het schaap werd in het buitengebied van Greffelkamp teruggevonden en vervolgens teruggebracht naar Loil. Van de televisie ontbreekt nog ieder spoor.



Wie er destijds met de spullen uit de kerststal vandoor is gegaan, is nog altijd niet bekend.



Helaas voor Loil, was het niet de eerst keer dat de kerststal doelwit was van kwaadwillenden. Een jaar eerder werd het geheel vernield door een aantal jongeren. Op camerabeelden was te zien dat ze met stokken tegen de beelden aan sloegen. ,,Maar daar is niks aan kapot. Alleen de kribbe en stal hebben schade’’, liet voorzitter Edwin van Onna van de Kontaktraad Loil destijds weten.