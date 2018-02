Gewapende overval op cafetaria Westervoort, daders gevlucht

55-plussers testen conditie in Doesburg

20:06 DOESBURG - De belangstelling zaterdag voor de fittest in sporthal Beumerskamp in Doesburg is, net zoals de afgelopen vier jaren, groot. ,,We zitten weer bijna vol”, zegt Ward Terpstra, die namens de gemeente Doesburg en de Gelderse Sportfederatie de fittest coördineert. ,,We hebben alle Doesburgers tussen de 55 en 80 jaar een uitnodiging gestuurd. Daarop hebben 180 belangstellenden zich aangemeld. Er is plek voor maximaal tweehonderd mensen.”