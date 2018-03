Grafzerken vernield op begraafplaats Lobith

,,Ik kreeg vanavond via de telefoon te horen dat er wat aan de hand zou zijn en ben rond 19.30 uur gaan kijken. Toen was het al donker, dus ik kon niet precies zien hoe groot de schade is’’, vertelt Mulder. Maar dat er de nodige grafzerken omver lagen, weet Mulder zeker. Het werd hem ook bevestigd door iemand die dat bij daglicht al gezien had.

Bierflessen

Volgens Mulder houden zich al enige tijd geregeld mensen op bij de begraafplaats. Die zetten het daar op een drinken, zo lijkt het. ,,Toen ik er dit weekeinde langs reed, moest ik om de bierflessen heenrijden.’’ Op de begraafplaats trof hij ook al glasscherven aan van flessen. Mulder zegt er geen woorden voor te hebben voor wat er op het kerkhof gebeurd is. ,,Als ik dit vroeger als kind gedaan zou hebben, nou...’’, waarna hij zegt dat hij maar beter niet kan zeggen wat de straf dan geweest zou zijn. ,,Duidelijk is: dit doe je niet, dit kan niet.’’

Geen woorden

Hij gaat maandagochtend terug naar het kerkhof om te inventariseren wat er precies allemaal vernield is. Vervolgens zullen nabestaanden geïnformeerd moeten worden en zal de schade hersteld moeten worden. Als dat al mogelijk is. ,,Ik heb hier geen woorden voor’’, verzucht Mulder.

Op de begraafplaats in Lobith zijn meer dan 600 mensen begraven en zijn er een kleine 400 graven. De begraafplaats van meer dan 3.000 vierkante meter ligt ingeklemd tussen de bebouwing. Of er getuigen zijn van de vernielingen, is niet bekend. Mulder: ,,Wel weten we dat er een groepje was dat geregeld overlast gaf.’’ Of dat groepje iets met de vernielingen van doen heeft, moet worden uitgezocht.