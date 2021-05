Gratis ontbijt op het terras in de vroege ochtend: eerste gast is eerder aanwezig dan de uitbater

videoTOLKAMER - Vroege vogels konden vanmorgen vanaf 6.00 uur terecht voor een gratis ontbijtje op het terras van eetcafé Kade 7 in Tolkamer. Hoewel uitbater Ben Lamers er geen rekening mee had gehouden, stond de eerste gast al vroeg voor de deur.

Goed gemutst en met de slaapkruimels net uit de ogen betrad Edwin Lamers, genietend van het ochtendzonnetje, rond 06.15 uur het terras op de Europakade. ,,Ik zag de actie en dacht: ‘dan kan ik mooi voor mijn werk even lekker ontbijten’. Het komt nooit voor dat dit al vroeg in de ochtend kan”, vertelt Lamers.

De inwoner van Tolkamer stond voor een dichte deur, want zelfs het horecapersoneel had niet verwacht dat er mensen om 6.00 uur op de stoep zouden staan. ,,Dat komt omdat iedereen eigenlijk moest reserveren. Zo kunnen we zorgen dat we de regels voor het maximaal aantal toegestane mensen op het terras niet overtreden”, legt uitbater Ben Lamers uit. ,,De eerste reserveringen waren voor 7.30 uur, dus begonnen wij ook wat later.”

Volledig scherm Ben Lamers (zittend) en Theo Spaan met een gratis ontbijtje bij Kade 7 op de Europakade in Tolkamer. © Jan Ruland van den Brink

‘Je moet het er natuurlijk van nemen’

Stipt om half acht kwamen de geplande gasten de kade oplopen. Jill Wijnbergen en Jordi Hendriks kwamen zelfs uit Zevenaar voor het gratis ontbijtje.

,,En om te genieten op het terras. Daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen”, zegt Wijnbergen, die als verrassing werd meegenomen naar de horecagelegenheid. Dat het ze vroeg was, mocht de pret niet drukken. ,,Het kon niet anders, want Jill moet zo nog naar school om te studeren”, vult Hendriks aan.

Volledig scherm Jordi Hendriks en Jill Wijnbergen uit Zevenaar genieten in alle vroegte van hun ontbijtje aan de kade. Onder de warme heater was het goed vertoeven op de Europakade. © De Gelderlander

Ook de Babberichse Judith Hendriks en Els Wilmer stonden te popelen om weer naar het terras te kunnen. ,,We hebben het echt gemist. Normaal gaan we met de lunch, maar met zo'n leuke actie moet je het er natuurlijk van nemen”, zegt het duo in koor.

Niet voor herhaling vatbaar

In totaal reserveerden zestig mensen voor een gratis ontbijtje bij Kade 7. ,,Ze konden reserveren tot 11 uur. Daarna gaan we over op onze normale kaart en hopen we op betalende klanten”, zegt Lamers.

Hoewel hij een ludieke actie verzon om de langere openingstijdens in de horeca te vieren, ziet de uitbater er niets in om dagelijks om 6 uur te openen. ,,Nee, wie gaat er nou zo vroeg naar het terras? We openen nu wel om 9 in plaats van 12 uur. En het is natuurlijk fijn dat we langer open mogen blijven, dan kunnen mensen tenminste dineren.”

Volledig scherm Bij horecagelegenheid Kade 7 in Tolkamer konden gasten tussen 06.00 en 11.00 een gratis ontbijtje scoren nu de terrassen weer langer open zijn. © De Gelderlander