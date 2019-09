‘Gratis’ trouwen is straks ook écht gratis in Duiven en Westervoort

Fout

De gemeenten Duiven en Westervoort bevestigen hun fout. ,,We kwamen er vandaag (maandag, red.) achter dat er iets in de wet staat dat we niet zo hebben uitgevoerd en dat gaan we herstellen", zegt een woordvoerder van beide gemeenten.

Hoelang Duiven en Westervoort deze kosten al in rekening brengen, weet ze niet. Ook is nog onduidelijk of stellen die eerder gratis getrouwd zijn, maar wel kosten hadden, hun geld terugkrijgen. ,,We gaan kijken hoe we die mensen schadeloos kunnen stellen. Hoe we dat precies doen, moeten we nog uitzoeken. Verder zorgen we ervoor dat er in de toekomst geen kosten meer in rekening worden gebracht.”