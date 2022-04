Groessen heeft de primeur met aardappeloogst: ‘Het eerste kratje wordt geveild voor Giro 555'

,,Vorig jaar werd voor het eerste kratje, in het Zeeuwse Tholen, liefst 4000 euro opgehaald. Dat hopen we dit jaar te evenaren, maar het liefst gaan we er flink overheen”, zegt Eeuwes. De opbrengst wordt namelijk in zijn geheel op Giro 555 gestort ten behoeve van Oekraïne. ,,Daar is het momenteel lastig om aan eten te komen, dus hoe mooi is het dat we met de verkoop van Nederlandse aardappelen een bijdrage kunnen leveren om de mensen daar te helpen.”