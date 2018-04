Half uur vertraging tussen Duitse grens en Arnhem

Attracties balen van staking streekver­voer

7:35 ARNHEM/ NIJMEGEN - Attracties in de regio zijn niet blij met de gevolgen van de voorgenomen staking in het streekvervoer, aanstaande maandag en dinsdag. In de meivakantie komen er meestal extra veel bezoekers. Op 30 april en 1 mei rijden er in heel Nederland geen bussen en regionale treinen.