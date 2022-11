Haltetaxi loopt nog niet zo hard in dorpen zonder ov: ‘Moeten wat meer naamsbekendheid krijgen’

met video Basis­school in Zevenaar ontruimd na brand: ‘Het had heel anders kunnen aflopen’

ZEVENAAR - Basisschool De Carrousel in Zevenaar is ontruimd nadat een meterkast in brand stond. De oorzaak van de brand in het gebouw aan de Bizetstraat is nog onbekend. Inmiddels is de fik onder controle.

13:33