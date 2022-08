Hamersestraat kan alle verkeer van de toekomstige wijk Westervoort-Noord naar verwachting aan, IJsseldijk kan buiten schot blijven

Voor het verkeer vanaf de A12 moet één extra rechtdoorstrook komen

De gemeente Westervoort heeft laten onderzoeken of de bestaande wegen en kruisingen in de omgeving van de nieuwe wijk mans genoeg zijn om de verwachte toename van het autoverkeer op te vangen. Dat blijkt zo goed als het geval, heeft Goudappel berekend. Alleen voor het rechtdoorgaande verkeer vanaf de A12 richting Westervoort is een extra rechtdoorstrook nodig. Het extra verkeer uit de nieuwe woonwijk is de druppel die hier de emmer doet overlopen.



De Hamersestraat in de Westervoortse dorpskern heeft volgens Goudappel voldoende capaciteit om het verkeer uit de nieuwe wijk op te vangen. Dit maakt het mogelijk de aan de andere kant van de wijk gelegen IJsseldijk te ontzien. De verkeersintensiteit op deze dijk is al hoog. Tussen de Brouwersweg en Putman is daardoor kans op bermschade, wat met name voor fietsers onveilig is.