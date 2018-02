Harddrugs gevonden bij arrestatie verdachten drugshandel Doesburg

video Didammer opgepakt voor moord in Den Hoorn

16:20 DIDAM/ DEN HOORN - Een 40-jarige man uit Didam is vanmorgen thuis gearresteerd op verdenking bij betrokkenheid bij de dood van een 59-jarige inwoner van Den Hoorn. De man uit dat dorpje onder de rook van Delft lag maandagavond dood in zijn huis. Volgens de politie is hij vermoord.